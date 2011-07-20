В Мариуполе - новый случай холеры
15:00, 20 июля 2011Новости регионов
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C 29 мая - 23 случая
В Мариуполе Донецкой области зарегистрирован новый случай вибрионосительства холерного вибриона у мужчины без определенного места жительства.
Об этом УНИАН сообщили в Санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.
Всего с 29 мая (начала вспышки заболевания) было зарегистрировано 23 случая холеры, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава, и 12 случаев вибрионосительства такого же возбудителя у клинически здоровых людей.
В больнице находятся на лечении один больной холерой и три вибрионосителя, состояние их здоровья - удовлетворительное.
В городе продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры.
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