В Мариуполе - новый случай холеры

В Мариуполе Донецкой области зарегистрирован новый случай вибрионосительства холерного вибриона у мужчины без определенного места жительства.

Об этом УНИАН сообщили в Санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Всего с 29 мая (начала вспышки заболевания) было зарегистрировано 23 случая холеры, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава, и 12 случаев вибрионосительства такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

В больнице находятся на лечении один больной холерой и три вибрионосителя, состояние их здоровья - удовлетворительное.

В городе продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры.