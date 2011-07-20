Жительница Хмельнитчины из-за укуса гадюки попала в реанимацию
14:14, 20 июля 2011Новости регионов
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В состоянии средней тяжести
В Хмельницкой области жительница села Новоселица Полонского района, 1970 года рождения, в результате укуса гадюки попала в реанимацию.
Как сообщил УНИАН старший инспектор Центра пропаганды Управления МЧС в Хмельницкой области Алексей ЧЕРКАСОВ, пострадавшая находится в Полонской центральной районной больнице в состоянии средней тяжести.
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