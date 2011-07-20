Донетчина: под колесами автомобиля погиб 5-летний ребенок

В Мариуполе Донецкой области попал под легковой автомобиль и погиб 5-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области.

Согласно сообщению, ДТП произошло в 19.30 19 июля в пос. Сартана в Ильичевском районе Мариуполя. По предварительной версии, ребенок перебегал дорогу перед близко движущимся автомобилем ВАЗ. Водитель не смог предотвратить наезд, так как ребенок появился на дороге внезапно.

В ГАИ констатировали, что в июле текущего года это уже второй случай гибели в ДТП ребенка дошкольного возраста. Аналогичный случай произошел 8 июля в г. Краматорске, когда автобусом был смертельно травмирован 4-летний мальчик. Он также перебегал дорогу перед близко движущимся транспортом.

Всего в 2011 году в Донецкой области в результате ДТП погибли шесть несовершеннолетних, 160 травмированы, отмечается в сообщении ГАИ.