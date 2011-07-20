Прикарпатье: пожилой мужчина после укуса змеи - в реанимации

На Прикарпатье 79-летний житель Косова после укуса змеи попал в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Ивано-Франковской области, змея укусила мужчину за правую ступню, когда тот занимался хозяйством на приусадебном участке возле собственного дома. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Косовской районной больницы. Медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.

В этом году уже четверо жителей Прикарпатья пострадали от укусов змей.