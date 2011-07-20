Карпатские реки могут подняться на полтора метра

Укргидрометцентр прогнозирует подъем уровня воды на 0,5-1,5 метров в реках карпатского региона.

Это может произойти 20-22 июля в связи с ожидаемыми дождями, сообщили в пресс-службе МЧС.

В горных районах возможно формирование селевых потоков.

Напомним, ранее сообщалось, что в западных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных пунктах град, шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди.

Температура на Западе не будет превышать +22 градусов днем.

ТСН