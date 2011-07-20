Львов - лидер в сфере семейной медицины

Львов лидирует в предоставлении медицинских услуг по принципу семейной медицины.

Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ, по состоянию на сегодня 65% львовян обслуживаются по принципу семейной медицины. Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет 80%.

«По закону, с 1 января 2020 года Украина должна перейти на работу по принципу семейного врача. Львов уже является лидером этого процесса. С 1968 года в поликлинике, которая теперь называется 2-я городская поликлиника на улице Симоненко началось обслуживание пациентов по принципу семейной медицины. Потом были первая городская больница с ее практическим отделением, 5-я городская поликлиника. Мы постепенно готовим кадры. Проводим профессиональную психологическую подготовку врачей », - рассказал В.ЗУБ.

Он отметил, что семейная медицина - это «не просто смена вывески, это фактическая замена участкового врача, который сегодня является просто буфером, отправляющим пациентов то к одному, то к другому врачу, на семейного врача, человека, который наблюдает за семьей, за человеком на протяжении всей жизни, знает детские болезни, аллергии, может смоделировать протекание врожденных болезней, провести своевременную профилактику».

Однако, по словам начальника управления, будет единственное исключение: детей до 6 лет будут обслуживать педиатры. Он считает, что такая практика будет правильной. «Ведь это специфическая помощь новорожденным детям», - сказал чиновник, подчеркнув, что с шести лет ребенок переходит под наблюдение семейного врача.

Таким образом, подытожил он, семейный врач будет заботиться о всей семье, знать всю историю своих пациентов. По этому принципу сегодня работают европейские медицинские учреждения, подчеркнул В.ЗУБ.

«Если мы хотим в Европу, то мы должны внедрять эти принципы у себя, сейчас семейной медициной охвачено 65% населения города, в следующем году мы увеличим этот показатель на 10-15 процентов», - сообщил он.