Мариуполь: выписан пациент, госпитализированный с холерой

В Мариуполе один пациент, ранее госпитализированный с холерой, был выписан из больницы, еще двое продолжают лечение.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Эпидемиологи отметили, что всего с 29 мая, начала вспышки заболевания, было зарегистрировано 23 случая холеры, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 11 случаев вибрионосительства такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

21 больной и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. На сегодня в Мариуполе находятся на лечении двое больных холерой и два вибрионосителя, состояние их здоровья - удовлетворительное.

В настоящее время в Мариуполе продолжается действие запрета на купание и лов рыбы в Азовском море и реках.

Также в городе продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры, заключено в сообщении.