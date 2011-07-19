Пьяный водитель сбил жениха и невесту

ннице нетрезвый водитель сбил девушку и парня, которые в эту субботу должны были пожениться.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, отметив, что ДТП произошло вчера, 18 июля.

В частности, 20-летний водитель автомобиля «Дэу-Сенс» не справился с управлением и выехал на пешеходную зону, где совершил наезд на 21-летнюю девушку и ее 23-летнего парня.

Вследствие ДТП молодые люди, которые в эту субботу должны были пожениться, в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями, ушибами головы и черепно-мозговыми травмами госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.

Водитель и один из его пассажиров также получили телесные повреждения. С сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами они госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ведутся следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.