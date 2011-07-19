Бригада скорой из Тернопольщины победила на конкурсе

Бригада скорой помощи Залещицкой районной больницы Тернопольской области завоювала победу в ІІІ международном конкурсе бригад скорой медицинской помощи «Подольские медицинские ралли – 2011», который состоялся в Каменец-Подольском.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении здравоохранения, в целом участие в соревнованиях приняли 28 команд, в частности, медики из Польши и Литвы.

Бригады были представлены государственными отделениями неотложной помощи, медицины катастроф, а также частными клиниками.

На соревнованиях оценивали скорость приезда кареты скорой, постановка правильного диагноза и оперативное оказание медицинской помощи во время имитации сложных ситуаций.

Среди насыщенной конкурсной программы участники соревнований проявляли свои умения в заданиях «Черные археологи», «Фатальная прогулка», ДТП, «Массовые ранения».

Организаторы пытались запутать врачей «скорой» лишними пустяками, при этом врачам необходимо было сориентироваться и определить правильную причину болезни.

Победила на соревнованиях залещицкая бригада скорой помощи, вторыми стали харьковчане, а «бронзу» завоевали врачи из Львова.

Справка УНИАН. Соревнования врачей скорой помощи походят в Украине уже в шестой раз. В Хмельницкой области они происходят в третий раз, до этого их организовывали во Львове, Тернополе и Ривном.