Буковина: горел детский дом семейного типа

Председатель Черновицкой областной государственной администрации, советник Президента Михаил ПАПИЕВ доложил главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ о ходе ликвидации последствий вчерашнего пожара в новостройке на территории детского дома семейного типа Героя Украины, отца Михаила ЖАРА в селе Молница Герцаевского района.

Об этом шла речь сегодня в ходе телефонного разговора Президента с губернатором Буковины, сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА.

М.ПАПИЕВ заверил В.ЯНУКОВИЧА, что «в течение трех недель этот корпус детского дома будет полностью восстановлен».

В настоящее время, по словам председателя облгосадминистрации, уже сформированы бригады для проведения строительно-ремонтных работ, заказана новая мебель, ортопедические матрасы и т.п.

Также, по данным пресс-службы, губернатор проинформировал главу государства о ходе сбора ранних зерновых в области и формировании регионального фонда зерна.

Была обсуждена также подготовка предложений к проекту госбюджета на 2012 год относительно выделения средств Черновицкому национальному университету имени Юрия Федьковича в связи с получением им статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По сообщению пресс-службы, В.ЯНУКОВИЧ пообещал встретиться с председателем облгосадминистрации М.ПАПИЕВЫМ в ближайшее время для обсуждения текущих проблем региона.

Как сообщалось, 18 июля в детском доме при монастыре в селе Банчены Герцаевского района Черновицкой области загорелась крыша. Площадь пожара составляла приблизительно 600 кв. м. Детей успели вывести из помещения. Никто не пострадал.

В тушении огня участвовало несколько машин спасателей. В результате пожара сгорела только крыша трехэтажного дома. Дальше огню распространиться не дали. Причины пожара устанавливают специалисты.