На Волыни 10-летняя девочка спасла тонущего малыша

В Волынской области 10-летняя девочка спасла из воды трехлетнего мальчика.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области.

Инцидент произошел в селе Дубечно Старовыжевского района. Ребенок упал в пруд глубиной 2,5 метра. Мальчика, который беспомощно барахтался в воде, заметила девочка и сразу же бросилась на помощь.

Держась одной рукой за траву на берегу, другой девочка после нескольких попыток схватила малыша и подтянула к себе, а затем вынесла его на берег. Сразу же на берегу она сделала ребенку непрямой массаж сердца, как учила ее мама, заведующая сельским фельдшерско-акушерским пунктом.

После происшествия на пруду дети чувствуют себя хорошо.

По данным УМЧС в Волынской области, с начала года в области на воде погиб 21 человек, из них 4 детей.