Харьковщина: бешеные животные покусали уже 53 человека

В Харьковской области в январе-июне от укусов бешеных животных пострадали 53 человека.

Об этом сообщили УНИАН в Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

В целом же за шесть месяцев текущего года в лечебно-профилактические заведения Харьковской области за медицинской помощью по поводу укусов животных обратилось 2 тыс. 763 человека, что 11,3% меньше, чем в прошлом году. При этом 1 тыс. 430 человек (51,8%) - жители Харькова.