Тернопольщина: ураган повалил деревья на трассе вдоль 7 км

В Тернопольской области вследствие урагана на трассе были повалены деревья вдоль 7 км.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера около 19.30 на пункт связи оперативно-диспетчерской службы УМЧС начали поступать многочисленные сообщения от водителей, которые двигались по автотрассе государственного значения Тернополь-Львов. Они сообщали, что на отрезке трассы на границе Тернопольского и Зборовского районов вследствие урагана и шквальных порывов ветра повалены деревья, осложнившие движение.

Аварийно-спасательные подразделения, которые выехали на место события, обнаружили два поврежденных деревьями автомобили, водитель одного из которых был заблокирован в транспортном средстве. С помощью специального оборудования работники МЧС освободили пострадавшего из поврежденного авто и оказали первую медицинскую помощь. Параллельно с этим была начата работа по восстановлению беспрепятственного движения автотранспорта на автомагистрали.

Для упорядочения движения на заваленном деревьями участке автодороги были привлечены 6 экипажей ГАИ.