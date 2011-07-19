Донетчина: из окна 5-го этажа выпала годовалая девочка и осталась жива

В Красноармейске Донецкой области из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже, выпала годовалая девочка и осталась жива.

Об этом УНИАН сообщили в Красноармейском горотделе внутренних дел.

В ходе проверки было установлено, что ребёнок играл около окна, закрытого москитной сеткой, и выпал. Девочка прошла курс лечения в больнице и уже находится дома.

Милиция провела проверку всех обстоятельств случившегося. Состава преступления в данном событии не усмотрено.