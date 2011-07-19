В Симферополе задержан торговец амфетамином - руководил стадионом

Сотрудники Службы безопасности Украины в Крыму задержали 32-летнего заместителя директора одного из стадионов Симферополя, который организовал канал поставки синтетического психотропного вещества амфетамина из Киева в Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре крымского управления СБУ.

"Амфетамин получал в посылках. Для этого задействовал почтовые услуги частной службы доставки. В свободное от основной работы время занимался распространением наркотика как на территории стадиона, так и в других местах массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе СБУ.

Наркоторговца, который, как выяснилось, является системным наркоманом, задержали при получении очередной партии амфетамина - 200 граммов.

Милиция Крыма возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах). Ведется следствие.