В Мариуполе новых случаев холеры не зарегистрировано

В городе Мариуполе Донецкой области по состоянию на сегодня, 18 июля, новые случаи холеры зарегистрированы не были.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Эпидемиологи отметили, что всего с 29 мая, начала вспышки заболевания, было зарегистрировано 23 случая холеры, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава, и 11 случаев вибрионосительства такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

20 больных и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. На сегодня в г.Мариуполе находятся на лечении трое больных и два вибрионосителя, состояние их здоровья - удовлетворительное.

В настоящее время в Мариуполе продолжает действовать запрет на купание и лов рыбы в Азовском море и реках.

Также в городе продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры, говорится в сообщении облСЭС.