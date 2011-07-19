Во Львове с отравлением на свадьбе госпитализировано уже 53 человека

На протяжении 18 июля в больницы Львова с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировано еще 13человек, в том числе 6 детей, после свадьбы, которая праздновалась 16 июля в столовой технологического колледжа Национального университета „Львовская политехника”.

Как сообщает пресс-служба МЧС, всего на лечении находится 53 человека, в том числе 12 детей. Вчера один человек был выписан.

Течение заболевания госпитализированных – различных степеней тяжести.

Специалистами городской СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Всего на праздновании свадьбы присутствовали 95 человек.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС во Львовской области.