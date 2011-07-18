В Николаеве прошел конкурс-парад детских колясок

В Николаеве, в детском городке "Сказка", прошел парад детских колясок, организованный благотворительным фондом «Женская инициатива» совместно с Николаевским национальным университетом им. Сухомлинского.

Как сообщила УНИАН информационный менеджер фонда «Женская перспектива» Татьяна КОЛОМИЕЦ, акция прошла в рамках информационной браслетной кампании против насилия между близкими людьми «Оставайся человеком».

Всем желающим участвовать в параде предлагалось оригинально оформить детскую коляску и презентовать ее жюри конкурса. Все участники получили наручные розовые браслеты, которые должны напоминать о том, что к близким людям в любой ситуации нужно относиться уважительно, не допускать никакого насилия.

Критерием для определения победителей конкурса стало самое оригинальное красочное оформление коляски. Победители получат сертификат на 500 грн. для покупки детских вещей. Все остальные участники конкурса также получат призы и подарки.

Во время парада колясок старшие дети принимали участие в конкурсе рисунков под названием «Оставайся человеком».

Как отметила Т.КОЛОМИЕЦ, акция проходит при поддержке проекта «Права женщин и детей в Украине - коммуникационный компонент», который разрабатывается в рамках программы Европейского Союза по защите прав детей и женщин в Украине.