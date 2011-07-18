В Киеве установят автоматы по продаже свежего молока

В Киеве установят чешские автоматы “Молокобар” по продаже свежего непастеризованного молока, которое будет продаваться по 7 грн. за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК во время посещения пгт. Терезино Киевской области.

«Мы планируем установить 5 автоматов в Белой Церкви и 30 автоматов в Киеве. Первый будет установлен в Киевской обладминистрации», – сказал председатель КОГА.

Такие автоматы поддерживают температуру +4 градуса и рассчитаны на 200 или 400 литров молока. Производители гарантируют сохранение качества молока в автомате до трех суток.

Губернатор отметил, что первый автомат “Молокобар” будет установлен в столице уже через месяц, и каждый желающий сможет им воспользоваться – автомат разместят на площади перед зданием Киевской облгосадминистрации.

По словам заместителя директора по производству Общества с дополнительной ответственностью (ОДО) “Терезино” Александра ПАЗИНИЧА, автоматы по продаже молока планируют установить в супермаркетах Киевской области. Он отметил, что сейчас в пгт. Терезино в будни дни в автомате покупают по 150-180 литров молока и 200-250 литров – в выходные дни. Автоматы установлены около 1,5 месяца тому назад.

Также в ходе посещения пгт. Терезино А.ПРИСЯЖНЮК принял участие в церемонии открытия нового элеватора, рассчитанного на 30 тысяч тонн зерна.