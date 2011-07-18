Харьковщина: в 30 домах-интернатах выявлено нарушения пожарной безопасности

В Харьковской области в 30 домах-интернатах и территориальных центрах социального обслуживания выявлено 380 нарушений правил пожарной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Харьковской области со ссылкой на начальника управления по вопросам наблюдательно-профилактической деятельности облуправления МЧС Александра ГАЙДУКОВА, проверки объектов с массовым пребыванием людей были проведены в связи с пожаром в здании стационарного отделения для постоянного проживания Дубровицкого районного территориального центра Ривненской области, в результате которого погибли 16 человек.

По результатам проведенных проверок всем руководителям объектов вручены предписания госпожарнадзора для их обязательного выполнения. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности 16 руководителей были привлечены к административной ответственности, запрещена эксплуатация 1 помещения, 57 участков электросети, эксплуатация которых осуществлялась в пожароопасном состоянии.

По словам начальника Главного управления труда и социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Елены ЗАХУЦКОЙ, в области усилен контроль над исполнительной дисциплиной и противопожарной безопасностью в учреждениях системы социальной защиты населения, проведен ряд профилактических и разъяснительных мероприятий.

Проверки будут продолжаться до 22 июля.

В системе социальной защиты населения Харьковской области функционируют 18 домов-интернатов, рассчитанных на проживание 3617 подопечных.

В 12 территориальных центрах социального обслуживания функционируют 13 стационарных отделений для постоянного проживания мощностью 303 койко-места. На данное время в стационарных отделениях территориальных центров на полном государственном иждивении находятся 272 человека.