Инспектор таможни сбила на смерть 13-летнюю девочку

11:23, 18 июля 2011
Новости регионов
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Трагедия на Виннитчине

В селе Серебрия Могилев-Подольского района Винницкой области старший инспектор Винницкой таможни сбила на легковом автомобиле 13-летнюю девочку, которая умерла в больнице.

Об этом УНИАН сообщили пресс-служба ГАИ в Винницкой области.

Согласно сообщению, вечером 14 июля в селе Серебрия 44-летняя водитель автомобиля "Шевроле Авео", старший инспектор Винницкой таможни в городе Могилев-Подольский совершила наезд на 13-летнюю девочку. Во время оказания медицинской помощи в реанимационном отделении центральной районной больницы девочка от полученных в ДТП травм умерла.

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