В Киеве чиновницу СЭС привлекут за выделение земли детсада

Прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело против заведующей одного из отделений городской санэпидемслужбы, которая способствовала выделению застройщику земли за счет территории детского сада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе доследственной проверки установлено, что заведующая отделением СЭС безосновательно внесла изменения в заключение службы, которое является одним из обязательных документов, необходимых для принятия решения об отводе земельного участка. Должностное лицо увеличила площадь земельного участка за счет земли, которая принадлежит детскому саду.

На основании этих изменений в июле 2009 года Киевсовет принял незаконное решение о передаче под застройку ООО «Інбудконсалт» земельного участка площадью 0,18 га на ул. Паньковской, 20/82 и соответственно прекращено право пользования частью земельного участка указанного дошкольного заведения. Предприятие намеревалось построить на указанном земельном участке многофункциональный офисно-торговый комплекс с паркингом.

Кроме того, прокуратурой столицы уже обжаловано в Хозяйственный суд Киева указанное решение Киевсовета и договор аренды земельного участка.