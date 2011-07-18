Журналисты собрали более 105 тыс для онкобольных детей

На сцене городского дома культуры в Кузнецовске Ровенской области журналисты региона сыграли третий благотворительный спектакль по пьесе Марка Кропивницкого «Остались в дураках».

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, журналисты, которые также являются аматорами театрального искусства, уже собрали на нужды детской онкогематологии области более 105 тыс. грн.

После третьего представления (два предыдущих с успехом прошли на сцене областного академического музыкально-драматического театра) благотворительная копилка коллектива журналистов-актеров пополнилась еще на 35 тыс. грн., из которых 30 тыс. грн. - благотворительный взнос Ровенской АЭС.

В общем, акция по сбору средств для онкобольных детей продолжается уже год. За это время общественным организациям области удалось собрать на эти цели почти 400 тысяч гривен.

В составе самодеятельной творческой группы актеров-журналистов - представители областной государственной телерадиокомпании, газет «Известия Ровенщины», «Ровенский репортер» и других СМИ.