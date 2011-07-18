В Мариуполе зарегистрирован 23-й случай заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области зарегистрирован новый, 23-й случай заболевания холерой и один новый случай вибриононосительства холерного вибриона среди взрослых.

Об этом УНИАН сообщили в санитерно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Всего в Мариуполе с 29 мая (дата начала вспышки холеры) зарегистрировано 23 случая заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 11 случаев вибриононосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

В больницах города находятся трое больных и двое вибриононосителей. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В Мариуполе продолжается действие запрета на купание и лов рыбы в Азовском море и реках.

Также в городе продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры.

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В Маріуполі зареєстровано 23-й випадок захворювання на холеру – СЕС

Донецьк. 16 липня, УНІАН. У Маріуполі Донецької області зареєстровано новий, 23-й випадок захворювання на холеру й один новий випадок вібріононосійства холерного вібріона серед дорослих.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Загалом у Маріуполі з 29 травня (дата початку спалаху холери) зареєстровано 23 випадки захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 11 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

У лікарнях міста перебуває троє хворих і двоє вібріононосіїв. Стан їх здоров`я задовільний.

У Маріуполі продовжується дія заборони на купання і ловлю риби в Азовському морі і річках.

Також у місті тривають профілактичні і протиепідемічні заходи з локалізації і ліквідації вогнища холери.