На Прикарпатье богатырь протянул по колее 43-тонный тепловоз

На Прикарпатье местный богатырь Назар ПАВЛИВ протянул по колее 43-тонный тепловоз – знаменитый «Карпатский трамвай».

Как сообщили УНИАН в Выгодском поселковом совете Долинского района, свой новый рекорд иванофранковец Н.ПАВЛИВ установил в субботу, где на узкоколейке поселка Выгоды стоит «Карпатский трамвай».

Н.ПАВЛИВ под аплодисменты зрителей тронулся с места и протянул по колее «Карпатский трамвай», который состоит из тепловоза, двух вагонов и открытой платформы.

Для разминки Н.ПАВЛИВ сначала протянул на несколько метров тепловоз и один вагон. Потом за 58,97 секунд на 10 м 88 см протянул весь состав весом 42 тонны.

Во время третьей попытки на открытой платформе трамвая и в вагонах тепловоза разместились 45 людей, от чего вес поезда увеличился на около 1,5 тонн. После этого Н.ПАВЛИВ за одну минуту и 1,86 секунды протянул трамвай на 12 м 87см.

Стронгмен сообщил, что в ближайшее время намерен послать в Книгу рекордов Украины фото- и видеоматериалы для фиксации своего достижения.

Н.ПАВЛИВ не является профессиональным спортсменом, по специальности он финансист.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 года Н.ПАВЛИВ и его коллега Роман ШМИГЕЛЬСКИЙ установили рекорд Украины, сдвинув с места 15-тонный МіГ-29.