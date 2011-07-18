В больницу попали более 40 гостей, отравившихся на свадьбе
09:48, 18 июля 2011Новости регионов
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В том числе 6 детей
На протяжении 17 и в ночь на 18 июля во Львове в инфекционные отделения городских больниц с признаками пищевого отравления госпитализирован 41 человек (в том числе 6 детей), которые 16 июля в помещении столовой технологического колледжа Национального университета „Львовская политехника” были на свадьбе и употребляли пищу из курятины.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, всего на свадьбе было 95 человек.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС во Львовской области.
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