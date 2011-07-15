Херсонщина: 16-летний парень погиб, сорвавшись с опоры ЛЭП

В Херсонской области 16-летний парень погиб, сорвавшись с опоры ЛЭП.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 14 июля около 17.40 на пункт связи ПДПЧ-2 Новотроицкого райотдела УМЧС поступило сообщение от дежурной приемного отделения Новотроицкой районной больницы о том, что на металлической анкерной опоре ЛЭП, которая находится на расстоянии 500 метров от пгт Сиваш, висит человек.

Спасатели МЧС, которые выехали на место происшествия, установили, что подросток 1995 года рождения, который жил в поселке Сиваш, поднялся на верхушку анкерной металлической опоры ЛЭП напряжением 150 кВт, и начал на ней подтягиваться, но сорвался. Он упал на нижнюю траверсу опоры, где и лежал без признаков жизни на высоте приблизительно 12 метров от поверхности земли.

Для снятия тела бойцам МЧС пришлось вызвать автовышку и специалистов Новотроицкого РЕЗ и ЭМ для отключения напряжения.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранительные органы проводят расследование относительно всех обстоятельств трагедии.

