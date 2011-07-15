Херсонщина: мужчины попали в реанимацию после укусов пауков

В Херсонской области два человека госпитализированы в реанимационные отделения местных больниц после укусов ядовитых пауков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, оба случая произошли в четверг, 14 июля.

В частности, в реанимационное отделение Генической районной больницы в состоянии средней тяжести был госпитализирован 55-летний житель поселка Счасливцево (Арабатская Стрелка), которого ядовитый паук укусил за правую ногу.

В тот же день в реанимационное отделение Белозерской районной больницы попал 53-летний житель села Станислав с диагнозом «укус паука». Госпитализированный находится в состоянии средней тяжести.

По данным облуправления МЧС, в регионе с начала летнего периода от укусов ядовитых пауков уже пострадали 8 человек. На протяжении 2010 года от укусов ядовитых пауков в регионе пострадали 19 человек, среди которых один ребенок. Специалисты МЧС связывают частые нападения ядовитых пауков с их сезонной миграцией на Юге Украины.