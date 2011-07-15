В Мариуполе усилен режим очистки питьевой воды из-за холеры

В Мариуполе в связи со случаями заболевания холерой усилен технологический режим очистки питьевой воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, Донецкая облгосадминистрация поручила государственной экологической инспекции Азовского моря осуществлять контроль за качеством сброса стоковых вод, а также рекомендовала мэрии Мариуполя провести работу с промышленными предприятиями относительно применения обеззараживания их стоковых вод, которые попадают в окружающую среду.

В соответствии с планом локализации и ликвидации холеры в Мариуполе проводятся работы по содержанию (очистке) канализационных систем, ливневых колодцев и каналов.

Специалистами лаборатории Мариупольского районного производственного управления КП «Компания «Вода Донбасса» на Старо-Крымской фильтровальной станции усилен технологический режим очистки питьевой воды. Кроме коагулянта в летний период вода дополнительно обрабатывается флокулянтами.

По информации Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации, услуги по водоснабжению и водоотводу в Мариуполе предоставляет КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (горводоканал).

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод города осуществляется на станции биологической очистки (СБО). Общая проектная мощность СБО составляет 250 тыс. куб. м/сутки, фактическая - 100-120 тыс. куб. м/сутки, то есть канализационные очистные сооружения загружены на 40-50%.

В пресс-службе министерства сообщили, что сброс очищенных и обеззараженных жидким хлором сточных вод проводится сбросным коллектором в Азовское море на расстоянии 850 метров от берега. Контроль за сбросом очищенных сточных вод осуществляет лаборатория горводоканала. Превышений предельно допустимых нормативов за последний период времени не обнаружено.

В то же время осуществляется сброс промышленных сточных вод в реки Кальмиус, Кальчик и акваторию Азовского моря промышленными предприятиями ПАО „МК „Азовсталь”, ПАО МК им. Ильича, ОАО „Азовмаш”, Азовским судоремонтным заводом, Мариупольским торговым портом.

«К сожалению, контроль за качеством сброса сточных вод промышленных предприятий, которые попадают в Азовское море, государственной экологической инспекцией Азовского моря не проводился», - говорится в сообщении пресс-службы.