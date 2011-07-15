Из-за падения самодельного планера погибли пилота и пассажирка

В Харьковской области в результате падения самодельного планера погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла неподалеку от села Топальское Изюмского района.

За рулем дельтаплана был его владелец 26-летний частный предприниматель, житель Изюма. По предварительным данным, он не смог выбрать безопасную высоту и, не справившись с управлением, допустил столкновение с деревом. Пилот и его пассажир, 23-летняя жительница поселка Топальское, погибли на месте происшествия.

Самодельный сверхлегкий летательный аппарат был сконструирован по типу мотодельтаплана, сертификат и регистрация летательного аппарата отсутствуют, сообщили в ОСО.