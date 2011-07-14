Тернопольщина: спасли женщину, прыгнувшую в колодец

В Тернопольской области спасена женщина, которая пыталась совершить самоубийство, прыгнув в колодец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, 61-летняя жительница села Добровляны Залещицкого района прыгнула в колодец, однако травм не получила, следовательно, осталась сидеть в колодце, пока ее там не обнаружили люди. После того, как работники Залещицкого райотдела МЧС подняли женщину на поверхность и передали ее медикам скорой помощи, потерпевшая была доставлена в Залещицкую центральную районную больницу. Там ей установили диагноз «общее переохлаждение».