Во время вооруженного нападения на ломбард погибла женщина

11:10, 14 июля 2011
Новости регионов
0

Трагедия в Черновцах

Вчера около 19.00 произошло нападение на ломбард, расположенный в самом центре Черновцов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, погибла работница ломбарда, которая находилась в помещении во время нападения.

Кроме того, по данным медиков, нападавший нанес резаные ранения другой работнице ломбарда.

«Раны неглубокие, поэтому угрозы для жизни они не представляют. Пострадавшую отвезли в больницу скорой медицинской помощи», - сообщили местным СМИ работники скорой помощи.

Сотрудники милиции уже работают на месте происшествия, которое взято под усиленную охрану. Там также находится высшее руководство УМВД области.

Как сообщил в комментарии газете «Молодой Буковинец» начальник управления уголовного розыска УМВД Украины в Черновицкой области Руслан ДОМНИЦАК, нападение совершил 20-летний буковинец, ранее не судимый. Сейчас он временно проживает в Черновцах, снимает квартиру.

Месяц назад злоумышленник заложил в ломбарде свой ноутбук за 1200 гривен. Работники ломбарда позвонили ему, напомнив, что он должен выкупить ноутбук, поскольку 13 июля истекал срок оплаты.

Парень пришел, несколько минут колебался, а потом вытащил кухонный нож и нанес колотые раны двум работницам. Одна из женщин скончалась на месте происшествия. Сейчас судебно-медицинский эксперт осматривает тело, пока неизвестно, скончалась ли женщина от нанесенных ран, или, возможно, от сердечного приступа.

Другой пострадавшей оказана первая медицинская помощь. Ее состояние - стабильное.

Подозреваемый задержан, сейчас он находится на допросе. У злоумышленника изъят кухонный нож.

Его задержали через 20 минут после совершения нападения: сработала сигнализация - объект был под охраной, и одна из работниц успела нажать «тревожную кнопку».

В зависимости от результатов вскрытия тела умершей, нападавшему инкриминируют или разбойное нападение, или преднамеренное убийство.

Другие подробности задержания правоохранители не сообщают, обещают сделать это позже, после первых результатов следствия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter