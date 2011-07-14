Во всех детских лагерях Севастополя идут проверки

Во всех 13 детских оздоровительных лагерях Севастополя в связи с отравлением в «Альбатросе» идут проверки документов о поставках продуктов, соблюдения правил хранения, условий приготовления пищи, соблюдения санитарных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА, комментируя ситуацию в связи с массовым отравлением детей и вожатых в оздоровительном лагере «Альбатрос».

Руководитель города подчеркнул, что данный случай «стал для всех уроком».

«Все продуктовые склады детского лагеря опечатаны. О причинах отравления скажу позже, когда будут известны результаты экспертизы. Дети ели пюре, пельмени и мороженое. Все поставщики продуктов – местные», - сказал В.ЯЦУБА.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 13 июля, в городской инфекционной больнице Севастополя находилось 86 человек (81 ребенок и 5 вожатых), поступивших накануне вечером и ночью из детского лагеря «Альбатрос» (п.Любимовка). Все госпитализированные дети – граждане России.

Прокуратура Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых в оздоровительных лагерях возбудила уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).