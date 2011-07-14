В Мариуполе стоки, впадающие в море, обеззаразят ультрафиолетом
10:00, 14 июля 2011Новости регионов
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Новое очистное сооружение
В Мариуполе Донецкой области вскоре введут в действие очистное сооружение, которое позволит впадающие в море стоки обеззаразить воздействием ультрафиолета.
Об этом сообщает местный сайт Ilich.in.ua со ссылкой на главного инженера КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Валерия КОСТРОМИНА.
По его словам, новое очистное сооружение построено в районе Кленовой балки, и сейчас на объекте завершаются проектные и установочные работы.
Как отметил начальник КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Василий МАЛЫХИН, новое очистное сооружение планируют ввести в эксплуатацию через два месяца.
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