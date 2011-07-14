В Мариуполе стоки, впадающие в море, обеззаразят ультрафиолетом

В Мариуполе Донецкой области вскоре введут в действие очистное сооружение, которое позволит впадающие в море стоки обеззаразить воздействием ультрафиолета.

Об этом сообщает местный сайт Ilich.in.ua со ссылкой на главного инженера КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Валерия КОСТРОМИНА.

По его словам, новое очистное сооружение построено в районе Кленовой балки, и сейчас на объекте завершаются проектные и установочные работы.

Как отметил начальник КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Василий МАЛЫХИН, новое очистное сооружение планируют ввести в эксплуатацию через два месяца.