Донетчина: на агрофирме погибли 24,5 тысячи индюков

С 8 по 13 июля в с. Александровка Славянского района Донецкой области на территории агрофирмы «Свитанок» (филиал ГП «Шахта им. Засядько») погибли 24 тыс. 449 индюков.

Причина гибели - использование комбикормов для откармливания птицы, превышение предельно допустимой концентрации токсинов в которых в 3-3,2 раза, сообщает пресс-служба МЧС.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.