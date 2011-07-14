В Азовском море утонули двое детей, спасатели ищут третьего ребенка

В среду вблизи села Приморский посад Приазовского района Запорожской области в Азовском море утонули двое детей (2000 и 2004 г.р.).

Как сообщает пресс-служба МЧС, тела двух детей подняты из воды, судьба еще одного ребенка (девочки 2001 г.р.) остается неизвестной.

Дети на берегу моря находились с родителями, во время отдыха волнение моря составляло около 3 баллов.

К поискам девочки привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС, работники милиции и местные жители.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.