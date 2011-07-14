В Азовском море утонули двое детей, спасатели ищут третьего ребенка
09:54, 14 июля 2011Новости регионов
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Волнение моря было 3 балла
В среду вблизи села Приморский посад Приазовского района Запорожской области в Азовском море утонули двое детей (2000 и 2004 г.р.).
Как сообщает пресс-служба МЧС, тела двух детей подняты из воды, судьба еще одного ребенка (девочки 2001 г.р.) остается неизвестной.
Дети на берегу моря находились с родителями, во время отдыха волнение моря составляло около 3 баллов.
К поискам девочки привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС, работники милиции и местные жители.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.
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