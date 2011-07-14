Прикарпатье: женщина отравилась грибами
08:30, 14 июля 2011Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В Ивано-Франковской области с диагнозом «отравление грибами» в реанимационное отделение попала 51-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Ивано-Франковской области, 12 июля в реанимационное отделение Косивской центральной районной больницы была госпитализирована жительница села Рожнив Косивского района.
Как констатируют медики, состояние потерпевшей - средней тяжести.
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