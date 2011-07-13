Запорожье: возбуждено дело по факту отравления в лагере «Салют»

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Салют» в Приморском районе Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, обстоятельства, ставшие причиной группового отравления, квалифицированы, как преступление, предусмотренное ч.2 ст.137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).

«Сегодня,13 июля, прокуратура Приморского района Запорожской области в связи с массовым заболеванием на прошлой неделе в ДОЛ «Салют» детей возбудила уголовное дело по ч.2 ст.137 УК Украины», - сообщили в прокуратуре.

В результате проверки установлено, что симптомы заболевания имели место у гораздо большего числа детей, чем сообщалось ранее.

«8 июля в прокуратуру Приморского района поступило сообщение районной санэпидстанции о групповом заболевании кишечной инфекцией воспитанников местного оздоровительного учреждения «Салют».В течение двух суток симптомы болезни были выявлены у 40 детей, 18 из которых были доставлены в районную больницу», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 7 июля у детей, отдыхавших в ДОЛ «Салют», появились симптомы острой кишечной инфекции (тошнота и рвота). В результате, по данным администрации лагеря, 6 детей с данными симптомами и еще несколько непосредственно контактировавших с ними (разные ведомства озвучивали данные от 5 до 13) были госпитализированы в инфекционное отделение Приморской центральной районной больницы.

На сегодняшний день, по данным облСЭС, все дети, поступившие в больницу из лагеря «Салют», уже выписаны. СЭС также обнародовала информацию о результатах плановой проверки лагеря за день до происшествия – сообщение о том, что 6 июля в работе пищеблока ДОЛ «Салют» был выявлен ряд нарушений.

Справка УНИАН, ч.2 ст.137 УК Украины «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия», предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.