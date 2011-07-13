Тернопольщина: мотоциклист насмерть сбил милиционера
16:16, 13 июля 2011Новости регионов
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Наезд на пешехода
В Тернопольской области мотоциклист насмерть сбил милиционера.
Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, ДТП произошло сегодня на автодороге вблизи села Посухов Бережанского района. Водитель мотоцикла «Ява-350» на обочине дороги наехал на пешехода. Погибшим оказался 26-летний помощник оперативного дежурного Бережанского райотдела милиции, который находился не на службе.
Травмированного водителя доставили в реанимацию. Проводится расследование.
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