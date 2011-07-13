В Мариуполе - снова холера

В Мариуполе Донецкой области зарегистрирован один новый случай вибрионосительства холерного вибриона у 45-летнего мужчины.

Об этом УНИАН сообщили в санитерно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Эпидемиологи отметили, что всего в Мариуполе с 29 мая (начала вспышки холеры) было зарегистрировано 22 случая заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава, и 10 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

В больнице продолжают лечение двое больных и один вибриононоситель, состояние их здоровья стабильное.