В Херсоне работники МЧС спасли двух собак из фонтана
14:18, 13 июля 2011Новости регионов
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Под аплодисменты посетителей парка
В Херсоне бойцы МЧС спасли двух собак из фонтана.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 12 июля две бродячие собаки через жару прыгнули в фонтан, расположенный в центре парка им. Ленинского комсомола, а выбраться оттуда не сумели. Обессиленных животных заметила уборщица. Вытащить их самостоятельно женщина не смогла, и позвонила спасателям. Бойцы аварийно-спасательного отряда МЧС вытащили собак под аплодисменты посетителей парка.
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