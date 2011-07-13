В Херсоне работники МЧС спасли двух собак из фонтана

В Херсоне бойцы МЧС спасли двух собак из фонтана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 12 июля две бродячие собаки через жару прыгнули в фонтан, расположенный в центре парка им. Ленинского комсомола, а выбраться оттуда не сумели. Обессиленных животных заметила уборщица. Вытащить их самостоятельно женщина не смогла, и позвонила спасателям. Бойцы аварийно-спасательного отряда МЧС вытащили собак под аплодисменты посетителей парка.