На Арабатской Стрелке два человека пострадали от укусов гадюк

На Арабатской Стрелке (Генический район Херсонской области) два человека пострадали от укусов гадюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 12 июля в Геническую районную больницу обратились 55-летний мужчина, который отдыхал на базе «Азов», и 28-летняя женщина с базы отдыха «Чайка-2». Оба были госпитализированы в состоянии средней тяжести с диагнозом «укус ядовитой змеи».