В Винницкой области молния убила 14-летнего подростка
11:56, 13 июля 2011Новости регионов
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Братья работали в поле
В с. Коммунаровка Калиновского района Винницкой области молния убила 14-летнего подростка.
Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, 12 июля утром двое братьев пошли на поле срывать верхушки кукурузы. Начинался ливень, и они решили спрятаться в лесопосадке. Однако во время движения одного из мальчиков ударила молния, в результате чего он погиб на месте.
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