В Винницкой области молния убила 14-летнего подростка

В с. Коммунаровка Калиновского района Винницкой области молния убила 14-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, 12 июля утром двое братьев пошли на поле срывать верхушки кукурузы. Начинался ливень, и они решили спрятаться в лесопосадке. Однако во время движения одного из мальчиков ударила молния, в результате чего он погиб на месте.