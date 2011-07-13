В Чернигове из больницы выписаны все дети, отравившиеся в лагере

Из Черниговской областной детской больницы выписаны все дети, отравившиеся в оздоровительном лагере.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, возбудитель инфекции, который стал причиной вспышки отравления детей, устанавливается.

10 июля в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 17 детей, которые отдыхали в детском спортивно-оздоровительном лагере «Колос» (с. Бигач Менского района).

Прокурор Менского района возбудил уголовное дело согласно ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей). Расследование дела поручено следственному отделу УМВД Украины в Черниговской области.