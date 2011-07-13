Стартовали международные соревнования "скорых"

Сегодня в Каменец-Подольском Хмельницкой области стартовали международные соревнования бригад скорой помощи “Подольское медицинское ралли - 2011”.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в соревновании принимают 27 команд, в том числе из Кракова, Вильнюса, Каунаса.

Местная власть призвала жителей города не пугаться такого большого количества “скорых”, которые проедут по улицами Каменец-Подольского.

Международные гонки бригад скорой помощи будут продолжаться до 14 июля.