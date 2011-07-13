По факту массового отравления в лагерях Севастополя возбуждено уголовное дело

Прокуратурой города Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых в оздоровительных лагерях «Альбатрос» и «Нахимовец» возбуждено уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или другие тяжелые последствия).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, проведения досудебного следствия по делу поручено следственному управлению городской милиции. По делу создана следственно-оперативная группа, составлен план досудебного следствия, проводятся следственные действия.

По информации пресс-службы, 12 июля в 20.55 мин. в прокуратуру Севастополя поступило сообщение от дежурного управления милиции о поступлении в городскую инфекционную больницу №8 города Севастополя 84 лиц с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция», 6 детей находилось в тяжелом состоянии.

В ходе проверки установлено, что из детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» и из детского оздоровительного лагеря «Нахимовец», размещенных в поселке Любимовка Нахимовского района Севастополя, с жалобами на плохое самочувствие были госпитализированы несовершеннолетние дети и сотрудники. Во время оказания медицинской помощи установлено, что причиной плохого самочувствия является употребление некачественной еды, приготовленной в пищеблоке указанных лагерей.

На место события выезжала следственно-оперативная группа прокуратуры города во главе с и.о. прокурора города Севастополя Игорем ПИЛАТОМ и следственно-оперативная группа УМВД Украины в городе Севастополе, работники Севастопольской городской СЭС.

В лагерях изъяты на экспертизу образцы продуктов питания, кухонное оборудование, документация относительно закупки и снабжения пищи и другие предметы.

На время проведения проверки из лагерей в больницу доставлены 84 человека, из них 11 - совершеннолетние, 57 лиц - малолетние и 17 -несовершеннолетние. По имеющимся данным, все дети и 8 совершеннолетних лиц являются гражданами Российской Федерации (жители Москвы, Екатеринбурга и Орехово-Зуево).

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, на 8.00 сегодняшнего утра количество госпитализированных увеличилось и составляет 85 чел. (из них 74 ребенка, 9 вожатых, 2 сопровождающих). Предварительный диагноз у 70 больных детей – пищевая токсикоинфекция, из них у 1 ребенка – средней тяжести, у остальных течение легкое. У 4 детей диагноз не подтвердился.

Для работы на месте вспышки выехала комиссия Минздрава Украины во главе с председателем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главным государственным санитарным врачом Украины Анатолием ПОНОМАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Надзор за проведением досудебного следствия осуществляется прокуратурой города Севастополя, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-служба МЧС Украины, в Севастополе в оздоровительном лагере „Альбатрос” отравились 78 детей из России и 6 воспитателей.