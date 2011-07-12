Молодежь - против «беспредела» детей влиятельных родителей

В Луганске прошла акция протеста представителей молодежных организаций против «беспредела» детей влиятельных родителей - «мажоров».

Как передает корреспондент УНИАН, акция, в которой приняли участие около 50 человек, состоялась возле здания городского совета.

Молодые люди требовали привлечь к суду депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА, который избил девушку.

Как сообщил присутствующим на акции журналистам председатель городской организации Партии регионов, заместитель Луганского городского головы Александр ТКАЧЕНКО, сегодня состоится заседание политсовета организации, на котором будет рассмотрен вопрос о поведении Р.ЛАНДИКА.

«Будет однозначное решение: за недостойное поведение исключить из Партии регионов», - отметил он.

По словам А.ТКАЧЕНКО, дальнейшая процедура состоит в следующем: обращение политсовета предадут во фракцию ПР, «чтобы инициировать отзыв депутатского мандата».

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в России.