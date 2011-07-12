В Одессе сорвалась кабина лифта с пятью пассажирами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Одесской области, кабина лифта упала при прохождении 11-го этажа в высотном доме на улице Среднефонтанской, 19-б.

«Авария произошла вследствие обрыва троса подъемного механизма – пострадали два 18-летних парня: один получил ушиб поясницы и сотрясение головного мозга, у второго – ушиб голеностопного сустава. Остальные три пассажира, находившихся в лифте, не пострадали», - отметили в управлении МЧС.

Правоохранители совместно с экспертами устанавливают причины аварии.