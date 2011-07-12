В Днепропетровске грибами отравились женщина и двое детей

В Днепропетровске в результате отравления дикорастущими грибами 10 июля госпитализированы женщина и двое ее детей.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая отделением Днепропетровской городской санэпидемстанции Зинаида ГУЖВА.

По ее словам, дети в возрасте 4-х и 12 лет находятся в реанимации городской больницы № 6. Их состояние тяжелое, в частности младший ребенок находится в коме.

По данным СЭС, женщина вместе с детьми ела приготовленные грибы, однако не обратилась к врачам после первых симптомов заболевания у детей.

С начала сезона сбора грибов в Днепропетровске зарегистрированы 11 случаев отравления людей дикорастущими грибами, один из которых смертельный.