В Днепропетровске грибами отравились женщина и двое детей
15:48, 12 июля 2011Новости регионов
1
В Днепропетровске в результате отравления дикорастущими грибами 10 июля госпитализированы женщина и двое ее детей.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая отделением Днепропетровской городской санэпидемстанции Зинаида ГУЖВА.
По ее словам, дети в возрасте 4-х и 12 лет находятся в реанимации городской больницы № 6. Их состояние тяжелое, в частности младший ребенок находится в коме.
По данным СЭС, женщина вместе с детьми ела приготовленные грибы, однако не обратилась к врачам после первых симптомов заболевания у детей.
С начала сезона сбора грибов в Днепропетровске зарегистрированы 11 случаев отравления людей дикорастущими грибами, один из которых смертельный.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter