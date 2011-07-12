Тернопольщина: районную больницу оштрафовали за монополию

Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало Подволочискую коммунальную центральную районную больницу на 4 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного отделения АМК, больница без экономического обоснования повысила плату за проведение медицинского осмотра водителей.

Также на 4 тыс. грн. комитет оштрафовал Зборовское районное бюро технической инвентаризации, которое, злоупотребляя монопольным положением, взимало с потребителей экономически не обоснованную плату за услуги по оформлению документов на право собственности на недвижимое имущество.

По данным областного отделения АМК оба ответчика признали нарушения, привели стоимость услуг к экономически обоснованному уровню и заплатили штраф в государственный бюджет.